Il metodo dei professionisti per usare l'AI e risparmiare tempo

C’è una trappola in cui cadono quasi tutti quelli che usano l’intelligenza artificiale con regolarità: la sensazione di essere più produttivi. Si fanno domande, si ottengono risposte, si va avanti. Tutto sembra più veloce. Il problema è che “più veloce” non significa “diverso”. In pratica, si fa lo stesso lavoro di prima, solo leggermente più in fretta.

Usare l’AI come assistente a cui fare domande è una cosa. Integrarla nel processo decisionale è un’altra. E chi adotta questo approccio riesce a recuperare fino a dieci ore a settimana. La variabile non è l’abbonamento, ma il metodo.

Usare l’AI al di sotto delle sue possibilità, in realtà è una tendenza più diffusa di quanto si pensi, per questo non sta funzionando come lo strumento che avrebbe messo tutti sullo stesso livello, come promesso. Al contrario, si sta creando un divario nell’uso.

Mentre la maggior parte delle persone la impiega per compiti standardizzati e basilari (correggere testi, fare riassunti, rispondere a domande semplici), solo una minoranza la sfrutta in modo più strategico (automatizzare flussi di lavoro, prendere decisioni più rapide, generare idee, analisi o soluzioni complesse). La differenza non è l’accesso alla tecnologia. È il modo in cui viene impiegata.

Tre prompt che trasformano l’AI da assistente passivo a moltiplicatore di capacità

Ecco un metodo in tre passaggi che può trasformare radicalmente il rapporto con l’AI, con i prompt esatti da usare.

Primo passaggio: l’analisi delle attività ripetitive

L’errore più grande che si commette è usare l’intelligenza artificiale per ottenere risposte, come un motore di ricerca, solo più evoluto. Ma l’approccio dei professionisti è diverso, non usano l’AI per rispondere alle domande. La usano per decidere quali domande valga la pena farsi.

Il concetto è questo: l’obiettivo non è scrivere un’email migliore. È automatizzare il processo decisionale che determina quali email meritano di essere scritte. È importante identificare quello che si potrebbe chiamare il “lavoro intellettuale ripetitivo”, i compiti che richiedono ragionamento, ma seguono ogni volta lo stesso schema. Basta dare una lista delle proprie attività lavorative più frequenti e darla in pasto all’AI con un’istruzione specifica.

Prompt da provare: Ti fornisco un elenco delle mie attività lavorative recenti. Analizzale come farebbe un consulente di organizzazione del lavoro. Individua le 3 attività cognitive più ripetitive (quelle che richiedono analisi o riconoscimento di schemi, non semplice inserimento dati). Per ciascuna attività, definisci una procedura operativa passo dopo passo che un assistente AI avanzato potrebbe seguire per svolgerla in modo affidabile. Per ogni procedura, includi: passaggi chiari e sequenziali; regole decisionali (se X → fai Y); eventuali eccezioni o casi limite. L’obiettivo è delegare queste attività a un sistema AI, con risultati coerenti e accurati.

Il risultato può essere illuminante. Si può scoprire ad esempio, che una buona parte del proprio tempo dedicato al “pensiero” è in realtà tempo speso a seguire schemi che si potevano automatizzare mesi prima. Non si pensava, si eseguiva. Solo che l’esecuzione era mascherata da lavoro intellettuale, perché richiedeva abbastanza concentrazione da sembrare importante. Il lavoro vero, quello che richiede creatività, giudizio, decisioni originali, aspetta dietro quella cortina di falsa operosità.

Secondo passaggio: far controllare l’AI da un’altra intelligenza artificiale

C’è un problema che riguarda chiunque usi un solo assistente di intelligenza artificiale: il rischio di ricevere contenuti di bassa qualità, risposte generiche, dati approssimativi, informazioni inventate, senza accorgersene. Chiedere a un singolo modello “la risposta”, vuol dire accettare qualsiasi cosa restituisca senza verificare. È come chiedere un secondo parere allo stesso medico che ha dato il primo.

Il metodo più efficace è far verificare il lavoro di un’AI da un’altra AI. Si usa un primo assistente per creare il contenuto, ad esempio ChatGPT, poi si passa a un secondo, tipo Claude, con l’istruzione di analizzarlo in modo critico, cercando errori e punti deboli. In questo modo si ottiene una revisione più rigorosa di quella che farebbe un singolo modello.

Prompt da testare: Analizza questo testo generato da un’altra intelligenza artificiale. Comportati come un revisore critico. Individua 3 incongruenze logiche specifiche, eventuali passaggi vaghi o basati su contenuti generici, informazioni potenzialmente inventate o non verificabili. Per ogni punto, spiega il problema e fornisci una correzione o una versione più solida e accurata.

È questo passaggio che trasforma un consiglio generico dell’AI in un contenuto affidabile e concreto.

Terzo passaggio: usare l’AI per pensare, non per produrre

La maggior parte delle persone impiega l’intelligenza artificiale per produrre contenuti, come scrivere testi, creare immagini, generare idee. È senz’altro utile, ma fa risparmiare tempo sulle attività esecutive. Il vero vantaggio competitivo sta nell’usarla per riassumere informazioni complesse, mettere ordine in grandi quantità di dati, capire cosa è davvero importante, formulare le domande giuste. L’AI non è solo uno strumento che produce, ma qualcosa che aiuta a pensare meglio.

Se si usa l’AI solo per produrre, si migliora la velocità, ma non si cambia davvero il proprio livello. Se invece si usa per analizzare e chiarire, si migliora la qualità delle decisioni.

Grazie a questo approccio, si ha più tempo per fermarsi a pensare. Sembra un lusso, ma è esattamente il contrario, è il lavoro più produttivo che si fa nella giornata. Quei momenti di riflessione, anche solo sorseggiando un caffè e lasciando vagare i pensieri, producono intuizioni che nessuna operatività frenetica potrebbe generare.

Prompt da provare: Analizza questi documenti e scrivi un resoconto di 500 parole. Non limitarti a riassumere i punti condivisi. Concentrati invece su: le principali contraddizioni e divergenze tra le fonti, le intuizioni rilevanti presenti in una fonte ma assenti nelle altre. Concludi con la domanda chiave che un ci si dovrebbe porre per chiarire il quadro.

Questo prompt cambia radicalmente il modo in cui si elaborano le informazioni. Si smette di sprecare ore su dati su cui tutti concordano, e che quindi non richiedono attenzione, e si inizia a dedicare tempo alle domande che fanno davvero la differenza.

Il metodo è più importante dello strumento

Gli strumenti sono gli stessi per tutti, spesso gratuiti o a basso costo. Ma il metodo no. Il passaggio da consumatore a stratega dell’AI non richiede competenze tecniche, ma un cambio di prospettiva: smettere di chiedere all’AI di fare le cose al proprio posto e iniziare a chiedere un aiuto per decidere quali cose vale la pena fare.