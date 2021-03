Milano, la Linea 4 della metropolitana avrà il 5G

La linea metropolitana milanese Linate-Forlanini andrà alla velocità del 5G. Il gruppo INWIT ha infatti firmato un accordo con M4 Spa, concessionaria per la realizzazione della Linea 4 della metropolitana milanese, per lo sviluppo della connettività di nuova generazione all’interno della tratta.

La metropolitana si fa 5G

I lavori avranno immediatamente inizio e proseguiranno in parallelo all’incedere del cantiere per la realizzazione della tratta: la conclusione è prevista entro il primo semestre 2021 su una lunghezza pari a circa 15Km.

Una volta conclusi i lavori, per la Linea 4 sarà immediatamente un primato: sarà questa la prima tratta metropolitana in Europa ad essere 5G-friendly.

L’impianto DAS (Distributed Antenna System) di INWIT renderà ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della M4, garantendo un’eccellente fruizione dei servizi mobili agli attesi 86 milioni di passeggeri all’anno che percorreranno il tragitto da e verso l’aeroporto di Linate. […] Le micro-antenne che INWIT installerà sono di dimensioni ridottissime e facilmente adattabili a qualsiasi ambiente. Inoltre, i DAS di INWIT hanno una bassissima emissione elettromagnetica al punto tale che il loro utilizzo si sta diffondendo anche nei principali ospedali e strutture sanitarie del Paese. Il segnale assicurato è stabile ed efficace e permette un utilizzo ottimale di tutti i device wireless.

Abilitare il 5G in un ambiente quale quello metropolitano è una sfida importantissima poiché può mettere in grande evidenza il vantaggio del 5G rispetto alle connettività del passato. Il valore delle nuove connessioni può infatti esprimersi al meglio proprio quando l’utente è in movimento e quando si trova in ambienti estremamente affollati: è in queste condizioni che il 5G potrà fare la differenza e la Linea 4 sarà in tal senso un importante esperimento.