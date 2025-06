Mettere casa al sicuro costa solo 21€ con il sistema Tapo C200 (su Amazon)

Economico ma funzionale il sistema Tapo C200. Questa telecamera WiFi da interno è immediata da montare e rende il tuo appartamento una roccaforte. Così le vacanze o semplicemente le giornate in cui non c’è nessuno non sono un dilemma. Ricevi le notifiche sullo smartphone, comandala a distanza e tutelati in tutti i sensi possibili. Mettila nel carrello con 21,99 euro invece di 29,99 euro. Su Amazon c’è lo sconto del 27% che ti strizza l’occhio.

Scegli una posizione strategica e montala nel giro di due minuti. Tapo C200 può essere appoggiata semplicemente su un mobile o su una mensola ed è pronta per funzionare. Come mai ti ho suggerito una posizione pensata ad hoc? Questo prodotto è dotato di rotazione a 360 gradi sul piano orizzontale e dunque, se la planimetria del tuo appartamento lo permette, puoi tenere sotto controllo anche più zone con un solo prodotto. Dopotutto la gestione è elementare visto che basta l’app sul tuo smartphone per sapere sempre ciò che accade. Il sistema è anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per connetterlo alla tua domotica.

Con un obiettivo che riprende in Full HD, non perdi un dettaglio. Anche quando cala il sole oppure chiudi le serrande o le persiane, hai una copertura su cui fare affidamento. Questo perché il sistema è dotato di visione notturna che rende la visione perfetta proprio come se fosse giorno. Ma questa non è la sua sola caratteristica di rilievo visto che ci sono anche l’audio bidirezionale – di cui ti servi per comunicare o semplicemente ascoltare a distanza – così come la rilevazione del movimento. Ogni volta che esci attivala e se qualcosa di anomalo viene rilevato, lo sai all’istante con una notifica push sul tuo smartphone. Sono malintenzionati? Ecco che scatta l’allarme sia acustico che luminoso integrato.

Come vedi, con soli 21,99 euro su Amazon metti casa al sicuro grazie alla Tapo C200. Mettila nel carrello con il 27% di sconto.