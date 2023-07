Metti al sicuro dati e privacy con Incogni

Con poco più di 6 euro al mese puoi limitare l’accesso pubblico alle tue informazioni private, mitigare i rischi di furto di identità ed evitare che i tuoi dati vengano venduti. Sei alla ricerca di uno strumento per cancellare i tuoi dati personali da internet ogni volta che navighi?

Incogni può essere lo strumento più adatto a questa esigenza e, se procedi con l’acquisto puoi finalmente mettere al sicuro la tua privacy.

Finora hai perso tempo prezioso per rimuovere i dati dal web. Non sprecarne altro per eseguire lunghi e complessi processi di rimozione dei dati. Con Incogni puoi finalmente risparmiare tempo con l’automazione. Hai idea di quanto tempo perdiamo per completare manualmente ciascuna pratica di rimozione dei dati? Pensa che ognuno di noi in media impiegherebbe oltre 300 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati necessarie per proteggere la propria privacy.

Incogni è dunque uno strumento che ci permette di prendere nuovamente in mano il nostro tempo prezioso perché fa tutto questo automaticamente.

Prova subito le funzionalità dell’antivirus Incogni approfittando di uno sconto del 50%: l’offerta attualmente in corso ti permette di avere Incogni a 6,49 euro al mese per un totale di 77,88 euro in un anno.

Parliamo senza dubbio di una promozione da cogliere al volo dato che con poco più di 6 euro puoi navigare senza doverti più preoccupare che i tuoi dati possano essere diffusi e rubati. Procedi con l’acquisto. Se non sei interessato al piano annuale puoi scegliere il piano mensile da 12,99 euro cosi da poter prima testare le funzioni ed eventualmente decidere solamente in un secondo momento di acquistare il piano annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.