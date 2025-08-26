 Metti al sicuro i tuoi dispositivi digitali con TotalAV a un prezzo speciale
Con TotalAV hai un software che ti fornisce tre strumenti in un solo pacchetto: antivirus, VPN e adblock in sconto a soli 1,59€ al mese.
Proteggere i propri dati personali e navigare senza pensieri oggi è ancora più semplice e conveniente. TotalAV lancia una promozione esclusiva che permette di avere, con un unico abbonamento annuale, tre strumenti fondamentali per la sicurezza informatica: antivirus, VPN illimitata e blocco pubblicità avanzato.

Il costo? Solo 1,59€ al mese, pari a 19€ per un anno intero, con un risparmio netto di 80€ rispetto al prezzo standard di 99€. L’attivazione è disponibile direttamente sul sito di TotalAV e rappresenta una delle migliori occasioni del momento per mettere al sicuro la propria vita digitale.

Perché scegliere TotalAV

Nato come semplice antivirus, TotalAV è diventato una suite di cybersicurezza completa, capace di garantire protezione contro virus, trojan, spyware e ransomware. Il software non si limita ai computer: la copertura è estesa anche a smartphone e tablet, così da offrire una difesa continua su tutti i dispositivi che usiamo ogni giorno, sia in ambito personale che lavorativo.

A questo si aggiunge una VPN senza limiti di traffico, pensata per mascherare l’indirizzo IP e proteggere la navigazione da occhi indiscreti. Questa funzione è particolarmente utile quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come in hotel, bar o aeroporti, dove i rischi per la privacy aumentano sensibilmente.

Il pacchetto di TotalAV è completato da un ad blocker integrato, che elimina banner, pop-up e pubblicità invasive. Il risultato? Un’esperienza online più veloce, pulita e sicura.

Grazie alla promozione in corso, per soli 19€ all’anno puoi avere un set completo di strumenti per la sicurezza e la privacy digitale. Una soluzione perfetta per chi vuole proteggere i propri dati senza spendere cifre elevate e con la certezza di affidarsi a un software affidabile e riconosciuto a livello internazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2025

Oltre 2 miliardi di account Gmail a rischio: ecco cosa fare subito

Edoardo D'amato
Pubblicato il
26 ago 2025
