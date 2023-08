Metti al sicuro le tue password con NordPass scontato del 53%

L’offerta scontata della famiglia NordPass è un’opportunità imperdibile per acquisire un password manager che salvaguarda i dettagli di accesso di un massimo di sei utenti con account premium, con uno sconto notevole del 53%.

Utilizzando il piano, avrai l’opportunità di raccogliere una moltitudine di vantaggi. Questi vantaggi comprendono un’ampia gamma di funzionalità di sicurezza avanzate che ti consentiranno di archiviare in modo sicuro le password del tuo account e di migliorarne l’efficacia.

NordPass: sconto imperdibile sul piano Family

NordPass è uno strumento di gestione delle password altamente sicuro che offre la comodità di archiviare tutti i tuoi dati di accesso in un unico posto.

Non solo ti consente di generare password più sicure e complesse, ma fornisce anche una piattaforma sicura per condividere queste credenziali con altri utenti.

Inoltre, NordPass offre l’ulteriore vantaggio di notificare se uno qualsiasi dei tuoi dati personali è stato compromesso in una violazione della sicurezza.

Sono supportate anche le passkey, una forma moderna di autenticazione che consente agli utenti di rinunciare alla necessità di nomi utente e password.

Ciò è reso possibile utilizzando una chiave pubblica, che viene memorizzata sui server, e una chiave privata, che viene salvata in modo sicuro sul dispositivo dell’utente.

Per accedere al tuo account con la massima sicurezza, devi semplicemente autenticarti utilizzando l’impronta digitale, il riconoscimento facciale o altri sistemi simili.

Questo sistema non solo accelera il processo di accesso, ma migliora anche significativamente la sicurezza, poiché rubare una chiave è molto più impegnativo che ottenere le password tradizionali.

NordPass memorizza tutte le tue credenziali, carte di pagamento e informazioni personali in un’unica posizione con un solo clic.

Altrettanto efficiente, puoi facilmente popolare i campi necessari con i dati memorizzati. Pertanto, se hai la routine di effettuare ordini o acquisti, risparmierai tempo prezioso non dovendo inserire manualmente tutte le informazioni e potrai completare rapidamente la transazione.

Il servizio NordPass incorpora inoltre una funzione di monitoraggio completa che ti avvisa in modo tempestivo nel caso in cui una qualsiasi delle tue informazioni personali venga compromessa in una violazione dei dati.

Cogli l’opportunità offerta dall’attuale sconto disponibile esclusivamente per il piano Family, assicurandoti di non trascurarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.