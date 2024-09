Metti le tue password al sicuro senza dimenticarle più con NordPass

Fino a quando si tratta di ricordare una, due o tre password non ci sono grandi problemi di sorta. Lo stesso non si può dire però quando gli account da ricordare diventano dieci, cento, e più. E siccome negli ultimi anni la normalità delle cose è diventata appunto dover ricordarsi le credenziali di innumerevoli servizi, ecco che la memoria umana da sola non è più sufficiente.

Per fortuna esistono dei software pensati appositamente per conservare al sicuro e creare nuove password ogni volta che ce n’è bisogno. Questi programmi si chiamano password manager e tra i migliori si annovera NordPass, la soluzione promossa da Nord Security, la stessa azienda che ha sviluppato NordVPN. Proprio in queste ore, il piano Premium è in offerta a 1,59 euro al mese per i primi due anni, più tre mesi extra di servizio in regalo.

NordPass: il piano di due anni è in offerta a 1,59 euro al mese

NordPass si differenzia dai password manager gratuiti integrati nei browser più famosi (tra cui Chrome, Microsoft Edge e Safari) per i suoi strumenti di sicurezza avanzati. Ad esempio, è l’unico password manager a utilizzare l’algoritmo di crittografia XChaCha20, grazie al quale è più efficiente, sicuro e veloce rispetto ai tool della concorrenza.

In più dispone dell’architettura a conoscenza zero, che garantisce una privacy di gran lunga superiore rispetto agli altri password manager. Si tratta infatti di un’architettura che non permette a nessuno, se non ai titolari stessi dell’account, di vedere ciò che è conservato all’interno del vault crittografato, nemmeno appunto il team di NordPass.

Infine, c’è da segnalare l’autenticazione a due fattori. Ciò fa sì che oltre all’immissione della password principale (chiamata Password Master), l’utente debba compiere un ulteriore passaggio per la verifica della propria identità. Tutto questo in nome di una maggiore sicurezza.

Il piano di due anni di NordPass è in offerta a 1,59 euro al mese, per effetto del 46% di sconto. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.