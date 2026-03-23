Metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60% con AVG

Grazie alle nuove offerte di AVG metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60%. Cosa stai aspettando? Scegli il piano che fa per te! Oggi questa soluzione che protegge contro le minacce moderne ti costa solo 39,99 euro, invece di 99,99 euro, con AVG Internet Security o 55,99 euro, invece di 139,99 euro, con AVG Ultimate. Due occasioni incredibili.

Scegli AVG Internet Security se hai bisogno di:

protezione in tempo reale da virus e malware;

protezione dal ransomware;

verifica della sicurezza delle reti WiFi;

blocco dei siti web contraffatti e pericolosi;

protezione da siti di phishing.

Tutto questo, come dicevamo, lo attivi a soli 39,99 euro, anziché 99,99 euro. La licenza include un anno di protezione totale con le funzionalità sopra menzionate e la possibilità di installare questa soluzione su 10 dispositivi contemporaneamente.

Scegli AVG Ultimate se hai bisogno di:

protezione in tempo reale da virus e malware;

protezione dal ransomware;

verifica della sicurezza delle reti WiFi;

blocco dei siti web contraffatti e pericolosi;

protezione da siti di phishing;

ottimizzazione delle prestazioni e archiviazione con AVG TuneUp;

navigazione sicura e privata con AVG Secure VPN;

blocco del monitoraggio online degli inserzionisti con AVG AntiTrack.

Tutto questo, come dicevamo, lo attivi a soli 59,99 euro, anziché 139,99 euro. La licenza include un anno di protezione totale con le funzionalità sopra menzionate e la possibilità di installare questa soluzione su 10 dispositivi contemporaneamente.

Scegli AVG per sicurezza, ottimizzazione e privacy

Con AVG ottieni una suite completa per sicurezza, ottimizzazione e privacy sui tuoi dispositivi. A partire da soli 39,99 euro hai una protezione in tempo reale con blocco specifico contro qualsiasi tipologia di virus e malware oltre che ransomware. Ogni rete WiFi viene monitorata per verificarne la sicurezza. Inoltre, grazie al blocco dei siti web contraffatti e delle pagine di phishing puoi stare veramente tranquillo.

Inoltre, con AVG Tune UP ottieni la migliore soluzione per ottimizzare i tuoi device in merito a spazio di archiviazione e prestazioni. Infine, il massimo della privacy lo ottieni grazie ad AVG Secure VPN, un sistema di navigazione che rende anonime le tue informazioni così da ottenere una connessione sicura e privata.