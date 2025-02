Metti un freno ai rincari delle bollette luce e gas con Octopus

L’inizio del 2025 non ha riservato notizie positive sul fronte delle bollette luce e gas, complici i rincari a doppia cifra delle ultime settimane. Per fronteggiare al meglio il caro bollette esiste comunque ancora un rimedio efficace: attivare un’offerta con prezzo bloccato per un anno e – soprattutto – con tariffe vantaggiose.

Ad oggi una delle offerte luce e gas migliori in tal senso è Octopus Fissa 12 Mesi, con prezzo fisso per un anno e la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente al termine dei primi 12 mesi. Dietro all’offerta c’è Octopus Energy, primo fornitore energetico nel Regno Unito per numero di clienti, eletto Prodotto dell’Anno nella categoria Servizi Energetici dall’ultima ricerca Circana.

L’offerta luce e gas di Octopus per mettere un freno al caro bollette

Ecco nel dettaglio l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 mesi:

Luce

costo della materia prima Luce: 0,1529 euro/kWh

costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas: 0,579 euro/Smc

costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

A questi vanno poi ad aggiungersi i costi indipendenti da Octopus, come le imposte, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, nonché il trasporto e la gestione del contatore.

E per capire quanto si risparmia in un anno attivando la nuova offerta di Octopus, abbiamo avviato una simulazione con il Portale Offerte di Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Per quanto riguarda l’elettricità, abbiamo inserito un consumo medio di 2.000 kWh in un anno, invece per il gas 1.000 metri cubi in dodici mesi, prendendo sempre come riferimento il comune di Milano.

Questi i risultati della nostra simulazione:

Luce

spesa annua stimata materia prima Luce : 453,94 euro

: 453,94 euro trasporto e gestione contatore : 125,68 euro

: 125,68 euro oneri di sistema : 64,38 euro

: 64,38 euro imposte : 4,54 euro

: 4,54 euro IVA : 64,84 euro

: 64,84 euro sconti una tantum non soggetti a IVA : 25 euro

: 25 euro spesa annua stimata: 688,38 euro (una media di 57,36 euro al mese)

Gas

spesa annua stimata materia gas naturale : 687 euro

: 687 euro trasporto e gestione contatore : 273,55 euro

: 273,55 euro oneri di sistema : 27,68 euro

: 27,68 euro imposte : 156,68 euro

: 156,68 euro IVA 10% : 46,86 euro

: 46,86 euro IVA 22% : 148,79 euro

: 148,79 euro sconti una tantum non soggetti a IVA : 25 euro

: 25 euro spesa annua stimata: 1.315,57 euro (una media di 109,63 euro al mese)