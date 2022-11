Questa è la Smart TV 32" che costa meno di tutte (134€)

Amazon con il Black Friday ha piazzato un televisore di ultima generazione al prezzo più basso di sempre. Acquista ora la Smart TV Metz 32″ a soli 134,99 euro, invece di 199,99 euro. Puoi addirittura decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da soli 27 euro al mese. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Metz Smart TV 32″ al prezzo più basso di sempre su Amazon

Abbiamo già parlato altre volte di questo televisore economico. Al prezzo più basso di sempre acquisti il Metz Smart TV 32″ a soli 134 euro. Effettivamente non le manca proprio niente. Il suo ampio pannello LDC senza cornici da 32 pollici offre immagini in alta definizione. E con l’illuminazione Direct LED ti regala immagini vivide, definite e dai colori reali.

Il sistema operativo Android TV offre tutto l’intrattenimento di cui hai bisogno quando non vuoi più guardare le programmazioni in chiaro, ma vuoi passare ai tuoi film e serie TV preferiti. In un attimo avrai accesso alle piattaforme più famose tra cui Disney+, Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN e tante altre. Metti nel carrello questa smart TV a soli 134 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.