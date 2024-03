Miami Open 2024: guarda i tornei in diretta streaming su NOW

Dopo l’entusiasmante spettacolo offerto dai tornei di Indian Wells, gli appassionati di tennis si preparano per un’altra grande sfida: da martedì 20 a domenica 31 marzo, in diretta streaming esclusiva su NOW a partire da 9,99 euro al mese, verrà trasmesso il Miami Open 2024 – il secondo torneo della stagione dei Masters 1000 e il quarto titolo WTA 1000 dell’anno.

Miami Open: l’evento da non perdere su NOW

L’atmosfera vibrante e gli incontri ad alto livello saranno protagonisti sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida. Questo evento rappresenta un momento clou per gli appassionati italiani, con la partecipazione di numerosi talenti azzurri sia nel tabellone maschile (impossibile non nominare Jannik Sinner) che in quello femminile.

Le sfide più avvincenti e emozionanti del Miami Open 2024 saranno trasmesse in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per non perdere neanche un momento di questo spettacolo sportivo di altissimo livello, scegli l’offerta streaming più adatta alle tue esigenze.

NOW offre due piani in abbonamento: il Pass Sport a 9,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 14,99 euro al mese), che include una vasta gamma di eventi sportivi come le coppe europee UEFA, Serie A TIM, Serie BKT e Serie C NOW, Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e molto altro ancora.

Mentre per chi desidera un’esperienza più completa e personalizzata, c’è il Pass Sport + Premium a 15,99 euro al mese per 12 mesi (oppure 19,99 euro al mese), che offre tutte le opzioni del Pass Sport e aggiunge la possibilità di avere due visioni in contemporanea, contenuti on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 per un coinvolgimento totale nell’azione.

Non perdere l’occasione di seguire l’ATP Master 1000 e WTA 1000 di Miami, dal 20 al 31 marzo: sottoscrivi il Pass Sport di NOW per guardare il Miami Open 2024 in diretta streaming su tutti i tuoi dispositivi – dalle smart TV agli smartphone, fino ai tablet.