Alla ricerca di un microfono a condensatore professionale da mettere sotto l’albero? Oggi basta dare un’occhiata alle offerte di Natale su Amazon per acquistare quello del marchio NASUM con il 25% di sconto sul prezzo di listino. Incluso nella confezione un supporto pieghevole regolabile in grado di ruotare fino a 270 gradi.

-25% su questo microfono a condensatore professionale

È dotato di adattatore per scheda audio e splitter di tipo Y, rendendo così facile monitorare l’uscita del microfono e lo stereo senza ritardi udibili. Le componenti integrate consentono di catturare un suono ricco e corposo, senza alcuna distorsione. Il collegamento al computer avviene tramite cavo USB: garantita la piena compatibilità con i sistemi operativi Windows e macOS.

Al prezzo di 17,99 euro invece di 23,99 euro come da listino grazie all’offerta lampo su Amazon è un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera cimentarsi con la registrazione dei podcast, con lo streaming o la realizzazione di contenuti audio senza rinunciare alla qualità.