Microscopio digitale: a rimpicciolirsi è il prezzo

Che possa servire in azienda per visualizzare meglio piccolissimi particolari di qualcosa in produzione, o che possa essere semplicemente un’interessante idea regalo per i figli, un microscopio digitale può essere uno strumento sicuramente curioso e utile, soprattutto quando il costo scende del 38% e l’investimento necessario è soltanto di 31,19 euro 38,99 euro .

Microscopio digitale, bastano poco più di 30 euro

Il microscopio Pancellent consente ingrandimenti da 50X a 1000X, mettendo a disposizione una microspia 1080P per avere immagini 1920×1080 e video a 720P. Questa particolare versione non necessita di collegamenti via cavo, semplificando fortemente il passaggio delle immagini grazie alla semplice fruizione di una connessione Wifi.

Collegando il microscopio allo smartphone è possibile visualizzare l’oggetto ingrandito (tramite app “Inskam”) ed una serie di LED attorno al sensore consentono di avere sempre condizioni di luminosità ideali per la cattura delle immagini. Esistono strumenti professionali ben più precisi, chiaramente, ma a questi prezzi si tratta di un’offerta di sicura appetibilità.