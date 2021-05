Microscopio digitale, là dove l'occhio non arriva

Un microscopio digitale può essere una grande curiosità per un adulto e un grande stimolo per un bambino. Per entrambi uno sconto del 43% può essere l’invito decisivo per un acquisto immediato su Amazon, approfittando di una offerta lampo che scadrà a fine giornata, ma che con ogni probabilità perderà di efficacia ben prima in virtù dell’esaurirsi delle unità disponibili. Il prezzo, infatti, è di soli 16,99 euro.

Microscopio digitale, ingrandimento 1000x

Il funzionamento del microscopio Jiusion 40 è molto semplice: lo si collega a pc o smartphone e grazie ad apposite lenti è in grado di effettuare un ingrandimento fino a 1000 volte per riuscire a vedere dettagli altrimenti del tutto irraggiungibili a occhio nudo. Disponibile anche una illuminazione mirata apposita, garantendo così il raggiungimento del dettaglio desiderato. Il fatto che l’immagine nasca immediatamente in digitale, inoltre, permette di scattare foto e registrare video di grande impatto e del tutto impossibili con i normali obiettivi in uso anche sugli smartphone top di gamma.

La confezione prevede un cavo USB che racchiude una micro-USB, unitamente ad un adattatore USB-C per poter utilizzare il microscopio digitale con qualsiasi device. Non si tratta certo di un oggetto professionale con velleità scientifiche, tuttavia può consentire il raggiungimento di ottimi risultati con una spesa del tutto minimale.

Ogni adulto, del resto lo sa: al di là della propria curiosità, poter stimolare quella di un bambino è qualcosa che non ha prezzo, ma solo valore.