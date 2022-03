MicroSD 128GB, ideale per smartphone e tablet, in offerta a soli 22€

Che tu sia un fotografo professionista o che abbia bisogno semplicemente di più spazio su smartphone e tablet Android, la MicroSD da 128GB di SanDisk che ti proponiamo oggi è semplicemente perfetta. Perché? Puoi acquistarla ad un prezzo shock: solo 21,99€, contro un prezzo di listino di 65,99€. Tutto grazie ad uno sconto di ben il 67%.

L’accessorio è venduto e spedito direttamente da Amazon e, se sei un abbonato Prime, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta, quindi ti consigliamo di sbrigarti per approfittarne!

MicroSD 128GB Classe 10 di SanDisk: scopriamo le caratteristiche tecniche

La MicroSD 128GB di SanDisk è perfetta per ogni esigenza grazie alla sua velocità di trasferimento che arriva fino a 160MB al secondo in lettura e 90MB al secondo in fase di scrittura. Una velocità che permette tempi di ripresa e trasferimento di contenuti ancora più rapidi: grazie al supporto alla tecnologia Classe A2 potrai sperimentare anche caricamenti e prestazioni più veloci per le app.

Questo è accessorio è ideale per aumentare lo spazio a disposizione sul tuo smartphone e tablet Android, ma si rivela utile anche per action camera, droni e fotocamere professionali. I test condotti dal produttore assicurano il funzionamento anche in condizioni estreme: questa microSD è impermeabile, resiste alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Puoi girare video in 4K UHD e Full HD senza preoccuparti di eventuali interruzioni: inoltre, se la utilizzi su dispositivo Android, puoi scaricare l’app SanDisk Memory Zone che ti sarà utile per una gestione semplificata dei file, delle foto e dei video che catturerai.

Un oggetto senza dubbio utile, versatile, che può dunque essere utilizzato in diverse situazioni. Una MicroSD da 128GB velocissima, compatibile con le ultime tecnologie e facile da usare che può essere tua ad un prezzo veramente sensazionale: solo 21,99€, con uno sconto immediato del 67% sul suo costo di listino. Non fartela scappare!

