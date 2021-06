MicroSD, 16GB High Endurance a prezzo stracciato

10 euro. Appena 10,10 euro per 16GB di spazio. A tanto ammonta il prezzo della MicroSD Transcend disponibile in sconto in queste ore di avvicinamento al Prime Day 2021. Sebbene gli sconti non siano ancora iniziati, in verità questa MicroSD vede già un taglio del 36% a disposizione, portando così il prezzo complessivo ad una soglia davvero irrisoria.

Prima di confrontare il prezzo con altri brand, occhio però alle caratteristiche perché per un confronto affidabile occorre pesare per bene alcune peculiarità che questa MicroSD porta in dote.

Se 16GB non bastano, ecco la versione da 32GB a 23,64 euro (-21%). Si sconsiglia invece la soluzione da 64GB poiché al di fuori di ogni offerta e quindi priva di convenienza oggettiva sul prezzo.

Ideale per car video recorders, videocamere di sicurezza e servizi di sorveglianza. Velocità di lettura: 21MB/s. Velocità di scrittura: 20MB/s

Si tratta di una card di Classe 10 di tipo SDXC/SDHC High Endurance resistente ad elettricità statica, basse temperature, raggi X e acqua: pensata per ogni contesto, insomma, ed il taglio sul prezzo la rende così ideale per un utilizzo libero in ogni condizione di lavoro. L'etichetta “High Endurance” contraddistingue proprio queste caratteristiche di resistenza, giustificando il prezzo leggermente più elevato rispetto a soluzioni alternative prive di rispondenza a questo tipo di caratteristiche.