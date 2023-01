microSD 512GB SanDisk: oggi meno di metà prezzo

Tutta l’affidabilità di un marchio leader nel settore delle soluzioni per l’archiviazione, tanto spazio in cui salvare contenuti di ogni tipo e prestazioni senza compromessi: la microSD da 512 GB della linea SanDisk Extreme PRO si trova oggi in forte sconto su Amazon, proposta per l’acquisto a meno di metà prezzo grazie a un’offerta che non si può lasciar sfuggire.

SanDisk Extreme Pro: microSD da 512 GB in forte sconto

Di classe 10, offre una velocità elevata nel trasferimento dati, così da risultare perfetta in ogni situazione e per qualunque impiego: smartphone, tablet, computer, fotocamere, videocamere, sorveglianza, lettori multimediali, sistemi di backup e così via. In dotazione anche l’adattatore SD per utilizzarla senza difficoltà anche all’interno dei device dotati di questo slot. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la scheda microSD da 512 GB della serie SanDisk Extreme Pro al prezzo finale di soli 89 euro invece di 194 euro come da listino, con un sconto del 54% grazie all’offerta Amazon di oggi.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se la ordini subito entro mercoledì 4 gennaio sarà a casa tua.

