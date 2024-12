microSD 64 GB con adattatore SD a 4,99€: lo sconto è Intenso

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile questa offerta di Amazon, ma al momento la microSD da 64 GB di Intenso è proposta al prezzo stracciato di soli 4,99 euro. Si tratta di un forte sconto rispetto al listino ufficiale e, in più, c’è anche l’adattatore SD in dotazione che la rende compatibile con tutti i dispositivi. Nemmeno sforzandosi, non si riesce a trovare un buon motivo per non approfittarne, anche se l’intenzione è quella di tenerla come scheda di backup, da tirare fuori dal cassetto all’occorrenza.

Solo 4,99 euro per la microSD da 64 GB di Intenso

Le prestazioni sono elevate, trattandosi di un’unità di classe 10, così da garantire una velocità adeguata anche nelle situazioni in cui è richiesta una grande reattività, ad esempio durante la registrazione dei video in alta risoluzione. È adatta agli smartphone, ai tablet, alle fotocamere, alle videocamere, alle action cam, ai droni, alle telecamere per la sorveglianza della casa, ai computer e così via. Trovi altre informazioni e dettagli approfonditi sulle specifiche tecniche nella descrizione completa.

Lo sconto è automatico (non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire) e ti permette di acquistare la scheda SD da 64 GB di Intenso, con adattatore SD incluso nella confezione, al prezzo stracciato di soli 4,99 euro. Come anticipato, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: per ovvie ragioni, il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro domani se la ordini subito. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio ottenuto da quasi 30.000 recensioni sull’e-commerce è 4,5/5.