MicroSD 64GB: il pack da 3 su Amazon lo paghi pochissimo (coupon)

Se stai cercando una soluzione economica e affidabile per espandere la memoria del tuo smartphone, tablet, videocamera, Nintendo Switch o qualsiasi altro dispositivo elettronico, non perdere questa occasione imperdibile.

Oggi su Amazon puoi trovare il pack di 3 schede microSD da 64GB della Netac a soli 15,33 euro. Si tratta di un risparmio del 15% sul prezzo di listino di 26,99 euro, ma non è tutto: applicando il coupon disponibile sulla pagina del prodotto, puoi ottenere un ulteriore sconto del 5%, portando il prezzo finale a soli 14,56 euro. Ogni scheda ti costerà meno di 5 euro.

MicroSD 64GB: tre schede a meno di 5 euro l’una

Le schede microSD Netac sono di alta qualità e offrono prestazioni elevate: supportano l’interfaccia UHS-I, la classe di velocità U3 e la classe di video V30, garantendo una velocità di lettura fino a 100 MB/s e una velocità di scrittura fino a 30 MB/s. Inoltre, sono compatibili con il formato exFAT e possono registrare video in 4K. Le schede sono anche resistenti agli urti, all’acqua, alle temperature estreme, ai raggi X e ai campi magnetici.

Con questo pack di 3 schede microSD da 64GB potrai memorizzare migliaia di foto, ore di video e musica ad alta definizione e tantissimi giochi e app. Potrai usare le schede per diversi dispositivi e scopi: per esempio, puoi usare una scheda per il tuo smartphone e avere sempre a portata di mano i tuoi contatti, i tuoi messaggi e le tue foto preferite; un’altra scheda per la tua videocamera o la tua gopro e catturare i momenti più belli delle tue vacanze o delle tue avventure e infine un’altra ancora per la tua Nintendo Switch divertirti con i tuoi giochi preferiti ovunque tu sia.

Non lasciarti sfuggire questa offerta a tempo limitato: il pack di 3 schede microSD da 64GB della Netac è disponibile solo fino a esaurimento scorte.

