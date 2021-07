MicroSD, prezzo SUPER per tagli da 32GB, 64GB e 256GB

Aspettavi l'occasione giusta per infilare 256GB di spazio extra nel tuo smartphone, moltiplicando lo spazio disponibile per evitare di dover svuotare la memoria o dover cambiare dispositivo, vero? E allora oggi è il tuo giorno, perché l'occasione è servita dallo sconto Netac sulla propria gamma MicroSD. Ma è il tuo giorno fortunato anche se stavi aspettando l'occasione giusta per infilare una memoria di registrazione da 32GB nel tuo nuovo impianto di sorveglianza, perché in questo caso l'affare è ancor più ghiotto. Servono 64GB per la tua fotocamera? Nessun problema anche in questo caso: l'occasione è sul piatto.

Netac, -53% sulla microSD 32GB

Sono tre le opzioni disponibili in sconto. Dimentica la 128GB (l'unico modello fuori dall'offerta) e punta il click sull'opzione più congeniale alle tue necessità:

L'opzione da 32GB può essere ideale per un impianto di videosorveglianza, dove una memoria interna può consentire la registrazione di quanto avvenuto nelle ore antecedenti così da poter scorrere le immagini in caso di furti, incidenti o altre evenienze. Un taglio del 53% può essere molto importante in quegli impianti con molte videocamere, dove il prezzo dimezzato può facilmente portare a risparmiare svariate decine di euro.

L'opzione da 256GB (così come quella da 64GB, taglio valido anche per fotocamere, droni o altri device) può invece essere ideale per uno smartphone al quale serva un'iniezione di memoria aggiuntiva, con la quale estendere la memoria interna in dotazione.

Trattasi in tutti i casi di microSD con velocità in lettura fino a 100MB/s e in scrittura a 30MB/s, compatibile con dispositivi quali “smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD”.