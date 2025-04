MicroSD Samsung 512GB: velocissima e in MAXI SCONTO (-51%)

Amazon offre in sconto praticamente a metà prezzo la microSD Samsung MD512SA Pro Plus da 512GB: dalla velocità elevata, può essere tua oggi a soli 48,59 euro invece di 99,99. Il prezzo include al checkout anche la spedizione Prime.

MicroSD Samsung Pro Plus da 512GB: perfetta per video 4K, foto, gaming e non solo

La microSD in questione offre una velocità di lettura fino a 180 MB/s e scrittura fino a 130 MB/s, il che vuol dire che puoi registrare e trasferire video in 4K risultando perfetta per action cam, droni e smartphone top di gamma.

Puoi utilizzarla anche per console portatili e con 512GB di memoria avrai la possibilità di memorizzare una grande quantità di roba tra video, app, giochi, foto in alta definizione e documenti. Una microSD che è poi pensata per resistere a tutto essendo impermeabile, resistente al calore, agli urti, ai raggi X, ai campi magnetici e persino alle cadute.

Il top delle prestazioni in una microSD affidabile e velocissima: questa soluzione Samsung da 512GB è perfetta. Acquistala adesso a soli 48,59 euro invece di 99,99.