microSD SanDisk Extreme Pro in super offerta (-44%)

La microSD SanDisk Extreme Pro si trova in offerta su Amazon a 27,99€, lo sconto del 44% corrisponde ad un risparmio di 22 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta di una memoria SDXC compatta, utile per espandere la memoria dello smartphone o da inserire in action cam e droni di ogni genere. Grazie alla classe di velocità UHS 3 è l'ideale per registrare video in 4K UHD tramite dispositivi di ultima generazione, in confezione non manca un pratico adattatore per inserire la scheda all'interno di uno slot SD, come su un notebook o una mirrorless.

La velocità raggiunge i 170 MB/s in lettura e 90 MB/s in scrittura e il taglio di memoria da 128 GB è più che sufficiente per ogni tipo di utilizzo. La microSD SanDisk Extreme Pro è testata per funzionare in condizioni estreme, è infatti impermeabile e resiste alle alte temperature fino ad 85°C.

Oggi è possibile acquistare la microSD SanDisk Extreme Pro da 128 GB in offerta su Amazon a 27,99€, un prezzo quasi dimezzato con spedizione gratuita e consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.