MicroSDXC 512GB in SCONTO LAMPO e minimo storico Amazon

Se vuoi espandere lo spazio a disposizione sul tuo smartphone o tablet, sulla tua GoPro o anche una Nintendo Switch o altra console portatile, la microSDXC di Amazon Basics da 512GB è perfetta. Oggi è in offerta lampo a soli 36,92 euro, con disponibilità limitata. Ti suggeriamo quindi di approfittarne il prima possibile.

microSDXC da 512GB Amazon Basics: veloce e ultra versatile

Questa scheda ha una velocità che arriva fino a 200 MB/s in lettura e 150 MB/s in scrittura: significa che potrai trasferire file enormi in un attimo. Inoltre, supporta le classi di velocità UHS-I, U3, Class 10 e A2 garantendoti prestazioni al top anche per app pesanti e per la registrazione in 4K.

Veloce, capiente ma anche molto resistente: è infatti impermeabile, antiurto, sopporta temperature estreme e persino i raggi X, quindi puoi portarla ovunque senza paura di rovinarla. La confezione include anche un adattatore SD per non escludere davvero nessun dispositivo.

Una microSDXC versatile, velocissima e dal tanto spazio a disposizione: approfitta dell’offerta lampo di Amazon per acquistarla a soli 36,92 euro prima che finisca.