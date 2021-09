Microsoft 365 Business Premium: sconto 24% con GoDaddy

L'abbonamento alla popolare suite di produttività può essere sottoscritto direttamente sul sito ufficiale, ma GoDaddy permette di risparmiare il 24% per il piano Microsoft 365 Business Premium. Gli utenti che acquistano la versione offerta dall'azienda dell'Arizona possono anche utilizzare Skype for Business (Windows) e Lync (macOS), oggi sostituiti da Microsoft Teams.

GoDaddy offre Microsoft 365 Business Premium

La versione di GoDaddy include ovviamente tutte le applicazioni standard di Microsoft 365 Business Premium, ovvero Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, OneDrive, SharePoint, OneNote e Teams. Gli utenti possono anche accedere alle versioni web di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, oltre alle corrispondenti versioni per Android e iOS. Le applicazioni desktop possono essere installate su un massimo di cinque dispositivi.

È possibile conservare i documenti su OneDrive, sfruttando 1 TB di spazio sul cloud. Sono inoltre disponibili 50 MB di spazio per email, contatti e calendari. Il servizio di posta elettronica sfrutta Microsoft Exchange e consente di utilizzare il dominio aziendale. Non manca ovviamente la sincronizzazione automatica che permette di accedere sempre all'ultima versione dei documenti da qualsiasi dispositivo.

Come detto, oltre a Microsoft Teams, gli utenti possono sfruttare Skype for Business su Windows e Lync su macOS. L'abbonamento a Microsoft 365 Business Premium costa 10,99 euro/mese per utente, quindi lo sconto è del 24%. Il prezzo viene applicato scegliendo una durata di 12/24/36 mesi. Non è noto se ci saranno modifiche a partire da marzo 2022.