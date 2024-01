Microsoft 365 (ora con Copilot Pro) è in forte sconto

Proprio nel giorno dell’annuncio ufficiale di Copilot Pro, ecco gli sconti sulle formule Personal e Family di Microsoft 365, necessarie per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo abbonamento. A proporli è Amazon, occupandosi direttamente della vendita. Le applicazioni incluse nel pacchetto sono quelle del classico pacchetto Office ovvero Word, Excel, PowerPoint, Defender, OneDrive, Outlook, Editor, Clipchamp e OneNote, alle quali si aggiungono altri strumenti utili alla produttività e non solo.

Amazon taglia il prezzo di Microsoft 365

Queste le caratteristiche incluse nella formula Personal (sconto 23%): accesso da un massimo di cinque dispositivi in contemporanea, compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS, 1 TB di spazio su OneDrive per l’archiviazione dei file, applicazioni con funzionalità premium e accesso offline, sicurezza dei dati, email sicure senza pubblicità. Scegliendo il piano Family (sconto 26%) è invece consentita la gestione indipendente di sei account con un totale di 6 TB sul cloud.

In questo momento, l’abbonamento a Microsoft 365 Personal è disponibile su Amazon al prezzo finale di 52,90 euro invece di 69,00 euro come da listino. Quello a Microsoft 365 Family è invece proposto a 72,99 euro invece di 99,00 euro. Gli sconti sono applicati in automatico dall’e-commerce, non è necessario attivare coupon.

Una volta completato l’ordine si riceverà immediatamente il codice digitale per l’attivazione, così da poter iniziare subito a utilizzare gli strumenti inclusi nell’abbonamento.

Per maggiori informazioni a proposito di Copilot Pro, la formula di abbonamento premium appena annunciata da Microsoft, rimandiamo all’articolo dedicato pubblicato questa mattina. Include, tra le altre cose, un’intelligenza artificiale dedicata a Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote utile per creare, modificare e comunicare più velocemente.

