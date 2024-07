Audacity 3.6: update introduce effetti Master e supporto FFmpeg 7

Audacity ha recentemente rilasciato la nuova versione del suo l’editor audio open source, gratuito e multipiattaforma, Audacity 3.6. Questo aggiornamento include nuove funzionalità, un nuovo look e vari miglioramenti. Tra le novità più importanti vi sono gli effetti master, ovvero effetti che si applicano all’intero progetto contemporaneamente, un nuovo compressore ed effetti limitatori che presentano una cronologia di riduzione del guadagno quando vengono utilizzati come effetti in tempo reale. Inoltre, sono stati anche migliorati i temi chiari e scuri e ne sono stati introdotti di nuovi.

Questa versione aggiunge anche il supporto per l’ultimo e migliore framework multimediale open source FFmpeg 7. Include poi il supporto per incollare file audio in Audacity utilizzando Ctrl+V, un nuovo ‘Esporta audio selezionato‘ in Esporta opzione. Infine, vi è anche il supporto per offset maggiori di 2 GB e un’opzione nel menu Visualizza per mostrare/nascondere RMS nelle waveforms. Inoltre, Audacity 3.6 offre una finestra di dialogo Novità ridisegnata, supporto per il download degli effetti AI di OpenVINO da audacityteam.org/download/openvino/, supporto per colori di forme d’onda alternativi personalizzabile tramite temi personalizzati, nonché una nuova opzione “GetInfo: Type=Selection” nella sceneggiatura.

Audacity 3.6: i bug risolti dal nuovo aggiornamento

Naturalmente, con Audacity 3.6 sono stati inoltre risolti vari bug. Ad esempio, è stato corretto un bug che poteva aprire un progetto con la frequenza di campionamento errata. È stato risolto un errore che causava linee arancioni vaganti quando si utilizzava il tema Contrasto elevato. Inoltre, sono stati corretti un bug che influenzava il cursore della qualità per l’esportazione di Ogg su sistemi Linux, un bug nel gestore macro che impedisce di mostrare azioni senza parametri come modificabili e un bug durante la registrazione su una nuova traccia che impedisce di visualizzarla nuovamente.

È possibile scaricare Audacity 3.6 dal sito ufficiale come binario AppImage. L’installer può essere eseguito su qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla sul PC. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo dalla pagina GitHub di Audacity.