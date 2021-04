Microsoft 365 e Norton 360: super sconto del 68%

Amazon ha messo in offerta una combo niente male per la produttività casalinga: Microsoft 365 e Norton 360, insieme, con uno sconto che arriva addirittura al 68%. Attenzione, però: l’offerta, che consente di avanzare ben 129 euro sul prezzo dei due prodotti, scade entro due giorni rispetto alla nostra pubblicazione. Il prezzo complessivo è di appena 59,99 euro, quando la somma dei due prodotti indicherebbe un valore di 188,95 euro.

Qui tutti i dettagli della super offerta.

Microsoft 365 e Norton 360

L’offerta mette assieme nello specifico:

Microsoft 365 Family , fino a 6 persone, in abbonamento annuale con estensione di 3 mesi: 15 mesi di abbonamento, insomma, validi sia per PC che per Mac;

, fino a 6 persone, in abbonamento annuale con estensione di 3 mesi: 15 mesi di abbonamento, insomma, validi sia per PC che per Mac; Norton 360 Deluxe, anche in questo caso con durata di 15 mesi invece del tradizionale abbonamento da 12 mesi.

In entrambi i casi quel che si riceve è un semplice codice di attivazione via mail, con il quale poter installare i due prodotti e poter attivare seduta stante una nuova postazione di lavoro in piena efficienza produttiva grazie alla suite Office e con la sicurezza garantita dalla protezione Norton.

L’offerta da 59,99 euro non prevede limitazione alcuna sull’utilizzo dei due prodotti: una vera e propria occasione di entrata, insomma, con 3 mesi di estensione sugli abbonamenti e con uno sconto del 68% che non può che rivelarsi stuzzicante per chiunque stia per dar vita ad una postazione casalinga per le proprie utilità.