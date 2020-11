Word per i testi, Excel per i fogli di lavoro, PowerPoint per le presentazioni, Outlook per la posta elettronica e tutto ciò che serve per gestire documenti, comunicazione e produttività facendo leva sulle potenzialità del cloud: è quanto offre Microsoft 365, nuova suite di software e strumenti confezionata dal gruppo di Redmond che oggi è disponibile su Amazon con l’abbonamento Family al prezzo di 86,28 euro invece di 99,00 euro.

Offerte Amazon: Microsoft 365 Family in offerta

Incluso per ogni profilo anche 1 TB di spazio sulla piattaforma One Drive per il caricamento dei contenuti con funzionalità avanzate in grado di assicurare un livello di sicurezza elevato. Al pacchetto si aggiunge infine la possibilità per chi lo preferisce di installare le applicazioni in locale (su computer Windows o macOS) e di affidarsi quando necessario alle loro controparti per dispositivi mobile (Android e iOS).

Tutto questo oggi al prezzo di 86,28 euro invece di 99,00 euro. Subito dopo aver completato l’ordine si riceverà il codice di attivazione via email così da poter iniziare fin da subito a utilizzare Microsoft 365 creando come già detto fino a un massimo di sei account. È solo una delle tante offerte già online su Amazon per anticipare di qualche settimana il Black Friday 2020.