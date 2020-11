Un Mini PC potente e dal design compatto, adatto a gestire le operazioni quotidiane della produttività o della didattica a distanza, così come le comunicazione da remoto, la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali: Minix NEO J50C-4 V2 ha tutto ciò che serve e oggi è acquistabile con un prezzo al minimo storico su Amazon.

Minix NEO J50C-4 V2: un Mini PC potente a prezzo scontato

Queste le specifiche tecniche incluse: processore Intel Pentium Silver J5005, scheda grafica Intel UHD Graphics 605, unità SSD per lo storage, slot Enthernet, moduli Bluetooth 4.1 e WiFi per la connettività, uscite video HDMI 1.4 e Mini DisplayPort, porte USB-C e USB-C. Tutto questo in dimensioni compatte pari a soli 13,9×13,9×3 centimetri e con un peso che si attesta a 1,14 Kg.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Al prezzo di soli 368,66 euro (comprensivo di spedizione) è un affare da non lasciarsi scappare per chi è alla ricerca di un Mini PC per la produttività, la didattica a distanza o l’intrattenimento multimediale. Questo il contenuto della confezione comprensiva della staffa per il montaggio sul retro del monitor o del televisore.

È una delle occasioni più interessanti di oggi, in questa fase che su Amazon anticipa di qualche settimana il Black Friday 2020 con sconti e promozioni in ogni categoria dello store.