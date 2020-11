Nova: la rete Wifi è mesh e in sconto

La combinazione necessaria tra didattica da remoto e smart working, condizione che viene a manifestarsi in molte famiglie in conseguenza delle restrizioni imposte dalle strategie sanitarie contro il contagio, obbliga anche a rivedere le tecnologie in uso per garantire piena copertura Wifi sull’ambiente domestico, camera dopo camera.

Lo sconto offerto da Nova sui propri dispositivi per le reti Wifi mesh, disponibile solo per poche ore, consente di sviluppare la propria rete con il 20% di sconto e avendo la possibilità di un’ampia copertura di tutta la superficie.

Il prezzo per una configurazione base della rete di casa costa appena 103,98 euro, investimento sufficiente alla copertura di un ambiente di circa 300 metri quadri. Il kit comprende tre dispositivi, ma per qualsivoglia esigenza è possibile acquistare elementi aggiuntivi in futuro per coprire ogni ambiente al meglio senza problemi.