Microsoft 365 per tutta la famiglia: SCONTO 44% su Amazon

Al ritorno sui banchi di scuola e al rientro in ufficio è bene farsi trovare pronti, così da affrontare al meglio il nuovo anno, con gli strumenti giusti: lato software, è oggi possibile approfittare dell'offerta proposta da Amazon e allungare le mani su un anno di abbonamento a Microsoft 365 Family con uno sconto del 44% sul prezzo di listino.

Occasione Amazon: Microsoft 365 Family in offerta

Il pacchetto include tutto ciò che serve per la produttività e più in generale per la creazione e l'editing dei documenti, anche nel contesto della didattica: ci sono programmi e applicazioni come Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e OneDrive con 1 TB a disposizione per ognuno dei sei account gestibili con una sola sottoscrizione. La compatibilità è pienamente garantita con i computer Windows e macOS così come con smartphone e tablet Android e iOS. Tutti gli altri dettagli nell'immagine qui sotto e nella scheda del prodotto.

Come già detto, l'abbonamento può essere diviso tra un massimo di sei persone, senza alcuna spesa aggiuntiva: ognuno potrà gestire i propri dati e i propri documenti in modo indipendente. Tutto questo oggi al prezzo di soli 54,99 euro invece di 99,00 euro come da listino. Il codice di attivazione per Microsoft 365 Family viene inviato tramite posta in seguito all'acquisto, in modo del tutto gratuito.