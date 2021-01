Tutto ciò che serve per la produttività e la didattica, per tutta la famiglia: in queste ore l’abbonamento annuale Family del pacchetto Microsoft 365 è proposto quasi a metà prezzo su Amazon. Il codice per l’attivazione viene fornito subito dopo la conferma dell’ordine.

45% di sconto sull’abbonamento Family di Microsoft 365

Sono inclusi tutti gli strumenti del pacchetto noto in passato come Office: i documenti di testo di Word, i fogli di calcolo di Excel, le presentazioni di PowerPoint e le note digitali di OneNote. A questo si aggiunge 1 TB di spazio per l’archiviazione dei contenuti sulla piattaforma cloud OneDrive con funzionalità avanzate per la sicurezza. Non manca la possibilità di installare i programmi in locale senza difficoltà per lavorare anche in assenza di connessione.

Il vantaggio dell’abbonamento Family è quello che consiste nel poter accedere a ogni elemento di Microsoft 365 da sei account diversi, ognuno in modo indipendente e separato. Garantita la piena compatibilità con Windows, macOS, Android e iOS. Tutto questo oggi al prezzo di soli 54,99 euro invece di 99,00 euro come da listino.