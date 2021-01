Switch con 5 porte Gigabit LAN a meno di 20 euro

Se avete necessità di collegare diversi dispositivi via cavo, ma le porte LAN scarseggiano, esiste una soluzione estremamente economica e funzionale. Oggi infatti vi proponiamo il Linksys Gigabit Switch, un piccolo e discreto apparecchio che vi fornirà quattro porte Gigabit LAN aggiuntive.

Switch Gigabit Linksys unmanaged: caratteristiche tecniche

Il dispositivo di Linksys è un prodotto estremamente semplice. Innanzitutto è plug and play, ciò vuol dire che non necessita di alcuna installazione driver. Una volta collegato all’alimentazione, basterà collegare il cavo ethernet tra il modem ed una qualsiasi delle cinque porte presenti sullo switch. Fatto questo sarà lo switch a distribuire la connessione in ingresso a tutti i dispositivi connessi tramite cavo.

Va sottolineato che si tratta di uno switch unmanaged, ciò vuol dire che non potremmo gestire in maniera diretta il traffico. Tuttavia supporta la funzione QoS (Quality of Service) che prioritizza il traffico a seconda della richiesta da parte del dispositivo. Ciò significa che distribuirà la banda disponibile in maniera intelligente per offrire sempre la qualità di connessione migliore in base alla funzione che ogni dispositivo deve svolgere. Si tratta in sostanza di un dispositivo estremamente semplice e comodo, per chi non vuole rinunciare alle prestazioni che solo il cavo riesce ad offrire.

Grazie ad un’offerta di Amazon è possibile acquistare lo switch a soli 19,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.