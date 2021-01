Mini PC fascia alta con i7 16/512GB con sconto doppio

Oggi Amazon propone un’offerta davvero sensazionale su un mini PC dall’hardware di altissimo livello. Il Weidian EM5 è una delle soluzioni dal miglior rapporto qualità prezzo, che oggi si distingue non solo per un brusco calo di prezzo, ma per un ulteriore sconto attivabile dalla pagina prodotto.

Mini PC Weidian EM5: caratteristiche tecniche

Innanzitutto parliamo del processore, fiore all’occhiello di questo computer. La CPU è una Intel Core i7-7820HK, unità di fascia alta dotata di 4 core e ben 8 thread grazie alla tecnologia Hyperthreading, per una frequenza massima di ben 3,9GHz. Questa è affiancata da ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Si tratta di specifiche piuttosto elevate, indirizzate quindi a chi del PC ne fa un uso intenso. Un prodotto perfetto per i professionisti che affrontano pesanti carichi di lavoro, ma che non guasta in casa. Il PC infatti svolge qualsiasi operazione quotidiana con la massima fluidità e velocità, con il vantaggio di un formato estremamente compatto.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono ben 6, tutte USB 3.0. Sono presenti un’uscita HDMI e perfino una DisplayPort che permettono di collegare due monitor con una risoluzione fino al 4K a 60fps. Le porte RJ45 sono ben due, entrambe Gigabit LAN, e permettono di combinare il traffico di due reti separate. Comoda la presenza di due jack separati per cuffie e microfono. Chiudono il cerchio le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2 per la connessione delle periferiche. In breve un PC ad alte prestazioni, in grado di supplire in tutto ad un tradizionale desktop.

Grazie ad un brusco calo di prezzo, sommato ad uno sconto del 5% attivabile dalla pagina del prodotto, è possibile acquistare il mini PC su Amazon per soli 531,30 euro, con un risparmio complessivo di circa 150 euro sul prezzo di listino. Un affare da non lasciarsi sfuggire.

