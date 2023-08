Microsoft 365 Family: offerta imperdibile su Amazon

Se sei un professionista o uno studente in cerca di un potente strumento per migliorare la tua produttività e garantire la sicurezza digitale della tua famiglia, non cercare oltre. Microsoft 365 Family è l’abbonamento annuale ideale per te, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 17% su Amazon. Con una serie di funzioni premium e applicazioni essenziali, questo software è un investimento che vale la pena fare. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 82,00 euro.

Microsoft 365 Family: questa offerta può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche più interessanti di Microsoft 365 Family è la sua capacità di supportare fino a sei persone su un unico abbonamento. Ogni persona può utilizzare contemporaneamente fino a 5 dispositivi, tra cui PC/Mac, tablet e telefoni cellulari. Questo ti consente di avere accesso ai tuoi strumenti di produttività ovunque tu sia, su qualsiasi dispositivo.

Oltre alle app di base come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, Microsoft 365 Family include anche applicazioni come OneNote, Family Safety, Microsoft Editor e Microsoft Teams. Queste applicazioni premium sono sempre aggiornate, garantendo che tu abbia accesso alle ultime funzioni e miglioramenti.

Una delle grandi attrattive di questo abbonamento è lo spazio di archiviazione cloud extra. Con un massimo di 6 TB di spazio su OneDrive (1 TB per persona), puoi archiviare tutti i tuoi file importanti e accedervi da qualsiasi luogo. Questo è particolarmente utile per studenti che devono condividere e accedere ai loro documenti di studio in modo semplice e veloce.

La sicurezza è una priorità fondamentale per Microsoft, e con Microsoft 365 Family, hai accesso alla sicurezza avanzata di Microsoft Defender. Questa funzione ti protegge da minacce digitali e garantisce la sicurezza dei tuoi dati e dispositivi.

Inoltre, l’abbonamento include il potente editor video Clipchamp con effetti e filtri premium, permettendoti di creare contenuti accattivanti in pochi semplici passaggi.

Se hai una famiglia, la funzione di avvisi di localizzazione nell’app mobile Microsoft Family Safety ti aiuta a tenere traccia dei tuoi cari per garantire la loro sicurezza e tranquillità. Microsoft 365 Family è compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, garantendo la massima flessibilità e accesso indipendentemente dal dispositivo che preferisci.

Non perdere l’opportunità di ottenere Microsoft 365 Family con uno sconto del 17% su Amazon. Questo software essenziale per la produttività e la sicurezza della tua famiglia è un acquisto che sicuramente non vorrai lasciarti sfuggire. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 82,00 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.