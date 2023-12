Microsoft 365 e Office: SCONTI DI NATALE su Amazon

E se ti dicessimo che il regalo di Natale più utile è a un click di distanza? Qui è dove segnaliamo una carrellata di sconti Amazon su prodotti come Microsoft 365 e Office, che faranno di certo comodo a chi li riceverà, vale per se stessi e per gli altri. Includono applicativi come i classici Word, Excel e PowerPoint per i documenti, da utilizzare per la produttività o lo studio, potenziati dall’intelligenza artificiale di Copilot se si sceglie la formula in abbonamento.

Amazon taglia i prezzi di Microsoft 365 e Office

Le cinque offerte proposte di seguito spaziano dalla sottoscrizione Family per 27 mesi a quelle che includono le protezioni antivirus di McAfee e Norton. Chi preferisce la versione più classica, quella con licenza a vita, può invece puntare sul pacchetto Home and Student.

Come scritto nelle singole schede, la consegna del codice di attivazione è immediata. Così, non ci sarà bisogno di attendere la spedizione. Per tutte le altre offerte e promozioni in corso su Amazon rimandiamo alla pagina dedicata: lì è possibile trovare spunti, idee e ispirazioni per i regali di Natale last minute, anche se il tempo utile ormai sta per terminare.

