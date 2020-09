Microsoft 365 Personal: un anno a soli 49,99 euro

Giusto in tempo per il Back to School, un’offerta che permette di accaparrarsi un anno di abbonamento Personal alla suite Microsoft 365 al prezzo di 49,99 euro anziché 69,00 euro come da listino. A proporla lo store online di Unieuro.

Unieuro: abbonamento Personal a Microsoft 365

Tra le caratteristiche incluse in Microsoft 365 (la suite che ha sostituito la precedente Office 365) v’è l’accesso a tutte le applicazioni del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint ecc.), nelle loro versioni cloud e da installare sul PC o sui dispositivi mobile. Inoltre v’è ben 1 TB di spazio su OneDrive per il caricamento dei documenti e dei contenuti sul cloud con la funzionalità Vault per conservare quelli più importanti o riservati in un’apposita cartella protetta.

L’edizione di Microsoft 365 Personal in offerta oggi al prezzo scontato di 49,99 euro è quella fisica, in scatola. L’acquirente può scegliere se ritirarla in negozio oppure riceverla gratuitamente a casa in pochi giorni.