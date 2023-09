Microsoft aggiorna Foto, Snipping Tool e Phone Link

Microsoft ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per le app Foto, Snipping Tool (Strumento di cattura) e Phone Link (Collegamento al telefono) per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider di Windows 11. L’azienda di Redmond aveva rilasciato anche una nuova versione dell’app Paint.

Novità per tre app in Windows 11

L’app Foto è quella che ha ricevuto più novità. La prima, denominata Background Blur, consente di sfocare lo sfondo delle immagini. L’utente deve solo scegliere l’opzione dedicata e l’app identificherà automaticamente lo sfondo. Verrà quindi applicata una sfocatura per evidenziare il soggetto in primo piano (in pratica un effetto bokeh post scatto). È possibile modificare l’intensità della sfocatura e l’area da sfocare.

Per le foto conservate su OneDrive è invece disponibile una nuova modalità di ricerca che permette di trovare le immagini in base al contenuto (ad esempio, cielo, compleanno o spiaggia). È possibile inoltre trovare le foto in base al luogo in cui sono state scattate.

L’app Foto supporta infine la riproduzione delle “motion photo” scattate con gli smartphone di Google e Samsung. Le novità sono state incluse nella versione 2023.11090.13001.0.

Nella versione 11.2308.33.0 dell’app Snipping Tool è presente la nuova funzionalità Text Actions. Consente di rilevare il testo nello screenshot catturato e di condividerlo in altre app. Con Quick Redact è possibile invece nascondere automaticamente email e numeri di telefono, mentre Redact Text permette di nascondere qualsiasi testo.

Le ultime versioni dell’app Photo Link (1.23082.123.0 o superiori) offrono l’integrazione con Snipping Tool. Quando viene scattata una nuova foto con lo smartphone Android, Phone Link mostra una notifica e suggerisce di usare Snipping Tool su PC per la visualizzazione e la modifica.