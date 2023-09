Windows 11: ora Paint rimuove gli sfondi dalle immagini

In attesa del possibile arrivo dell’IA generativa su Paint, l’applicazione per la modifica delle immagini e la creazione di disegni si arricchisce di una nuova funzionalità su Windows 11. Nella build attualmente disponibile per gli iscritti al programma Insider risulta infatti disponibile la feature “Remove Background”, con la quale diventa possibile rimuovere lo sfondo da qualsiasi immagine con un semplice clic del mouse.

Paint si arricchisce su Windows 11

All’interno dei canali Dev e Canary di Windows 11 Insider l’ultima build di Paint include un pulsante definito “Rimuovi sfondo”, nello specifico nella sezione “Immagine” della barra degli strumenti. Utilizzandola, Paint isolerà il soggetto principale della fotografia e rimuoverà tutto ciò che si trova attorno ad esso. In più, è possibile utilizzare la funzione di selezione per specificare l’area dello sfondo da rimuovere.

Dai primi test effettuati dagli utenti e sviluppatori emerge la sorprendente efficacia di questa funzione, che isola con successo il soggetto principale indipendentemente da quanto spazio occupi o dalle sfumature di colore. A ottimizzare ulteriormente il funzionamento in futuro saranno gli algoritmi, data la prevista implementazione dell’IA nel servizio.

Pur non trattandosi di una feature nuova per un editor di immagini, si tratta di un’aggiunta molto gradita a Paint che arriverà stabilmente su tutti i sistemi Windows 11 nel corso delle prossime settimane o tra qualche mese al massimo. Per accedervi, in definitiva, sarà necessario aggiornare Paint alla versione 11.2306.30.0 o successive.