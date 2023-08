IA generativa in arrivo anche per Paint?

Microsoft non ha alcuna intenzione di lasciar morire il buon caro vecchio Paint, come testimonia la continua integrazione di nuove funzionalità nel software (a partire dalla Dark Mode in fase di test), che presto potrebbe accogliere anche l’ormai onnipresente IA generativa. A riportarlo è un’indiscrezione pubblicata nelle ore scorse sulle pagine del sito Windows Central.

Paint si appresta ad accogliere l’IA generativa?

Stando a quanto riferito da alcune fonti, rimaste anonime, ma ritenute a conoscenza del progetto, il gruppo di Redmond avrebbe già dato il via alla sperimentazione di uno strumento in grado di creare immagini partendo da un input testuale, da un prompt. La tecnologia sarebbe la stessa già impiegata per Bing Image Creator, a sua volta basata sul modello DALL·E di OpenAI.

Nel mock-up interno visibile qui sotto è possibile osservare il pulsante Magic Paint introdotto proprio a tale scopo. È bene specificare che, allo stato attuale, non ci sono indicazioni precise sulle eventuali tempistiche di lancio.

Non si tratterebbe della sola iniziativa messa in cantiere da Microsoft sul fronte dell’IA generativa. Ci sarebbero anche quelle relative all’implementazione di un sistema OCR per lo Strumento di cattura (quello che permette di salvare screenshot di quanto visualizzato sullo schermo), per la Fotocamera e per Foto. Questo consentirebbe di riconoscere il testo presente nelle immagini, di estrarlo e di metterlo a disposizione dell’utente senza che quest’ultimo lo debba trascrivere. Immaginiamo possa tornare utile, ad esempio, per la gestione delle scansioni.

Un annuncio ufficiale potrebbe giungere già entro poche settimane, forse in occasione dell’evento messo in calendario per il 21 settembre, in cui saranno presentati i nuovi Surface.

Le stesse fonti dell’indiscrezione riferiscono che la prossima versione di Windows, in arrivo nel corso del 2024, porterà con sé un’integrazione più profonda dell’intelligenza artificiale rispetto a quanto visto fino a oggi su W11.