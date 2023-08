Paint: Dark Mode per tutti e altre novità su W11

Dopo alcune settimane trascorse in fase di test, la Dark Mode di Paint su Windows 11 è ora disponibile per tutti. L’update conferma come il gruppo di Redmond non abbia alcuna intenzione di abbandonare il software che ancora oggi, nell’epoca dell’IA generativa e delle alternative cloud based, può contare su una nutrita schiera di affezionati.

Windows 11: come attivare la Dark Mode di Paint

Per attivarla è sufficiente aggiornare l’applicazione. Lo si può fare attraverso la piattaforma ufficiale. Ecco quali sono i pochi e semplici step da seguire: aprire il Microsoft Store, fare click sulla voce “Raccolta” (nella parte inferiore sinistra dell’interfaccia) e poi su “Recupera aggiornamenti” (in alto a destra). Attendere il completamento dell’operazione e infine avviare il software. Se il sistema operativo è impostato su un tema scuro, lo stesso avverrà automaticamente per l’interfaccia del programma, come mostrato nello screenshot qui sotto.

L’aggiornamento potrebbe non raggiungere subito tutti. In tal caso sarà necessario attendere, dovrebbe arrivare entro qualche giorno. Le novità non finiscono qui. Come reso noto sul blog ufficiale, Un ulteriore update rilasciato agli Insider attraverso i canali Canary e Dev di Windows 11 posiziona la tela al centro della finestra, come visibile nello screenshot qui sotto.

Negli anni scorsi, più precisamente nel 2017, Microsoft scelse di mandare in pensione Paint, escludendolo dal pacchetto di applicazioni preinstallate con Windows 10, lasciandolo comunque a disposizione per il download dallo store. Una decisione presa, tra le altre cose, con la volontà di spingere il successore (Paint 3D). La reazione degli utenti fu piuttosto dura, tanto da costringere la software house a un dietrofront confermato poi nel 2019.

Il programma spegnerà in un futuro non troppo lontano ben 40 candeline. La prima versione risale infatti al 1985, quando fu realizzato dallo sviluppatore Dan McCabe e introdotto in Windows 1.0, per lanciare un guanto di sfida a MacPaint di Apple per i Macintosh. Allora si trattava di una versione di PC Paintbrush concessa su licenza da ZSoft Corporation.