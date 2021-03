Microsoft annuncia Project Reunion 0.5

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Project Reunion 0.5. Si tratta della prima release di “produzione” della piattaforma che consente di sviluppare nuove app win32 e UWP, senza attendere l’aggiornamento del sistema operativo. Al momento è possibile sfruttare WinUI 3, .NET 5 e WebView2. Entro fine anno è previsto il rilascio di Project Reunion 1.0.

Project Reunion 0.5 per app win32 e UWP

Project Reunion era stato presentato alla Build 2020. L’obiettivo di Microsoft è semplificare lo sviluppo delle applicazioni, creando un “bridge” che unisce le tradizionali app desktop win32 alle app UWP (Universal Windows Platform). Ciò avviene unificando l’accesso alle API corrispondenti e disaccoppiandole dal sistema operativo. Gli sviluppatori possono quindi sfruttare le nuove API (e quindi le nuove funzionalità) senza attendere una nuova versione di Windows 10.

In Project Reunion 0.5 sono incluse le ultime versioni di MRTCore (gestione delle risorse) e DWriteCore (rendering del testo), già presenti in Project Reunion 0.1. Microsoft ha inoltre aggiunto la possibilità di creare app desktop win32 con .NET 5 e WinUI 3. Sono anche supportati i controlli WebView2 basati su Chromium, i processori ARM64 e la barra del titolo personalizzata.

Essendo una versione stabile sono state eliminate alcune funzionalità sperimentali, tra cui il supporto per le app multi-window e la creazione di app UWP (possibile con la preview). Project Reunion 0.5 consente solo di ottenere app desktop “packaged” che vengono distribuite nel formato MSIX. Le istruzioni per impostare l’ambiente di sviluppo sono disponibili sul sito dedicato. In base alle roadmap, Project Reunion 1.0 verrà rilasciato nel quarto trimestre.