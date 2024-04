Microsoft assume ex dirigente di Meta per la divisione AI

Microsoft mira a posizionarsi come leader nel campo dell’intelligenza artificiale e in quest’ottica strategica, ha annunciato l’ingresso dell’ex dirigente di Meta Jason Taylor nel team di supercomputing AI.

In un post su LinkedIn, Kevin Scott, CTO di Microsoft, ha dato il benvenuto a Jason Taylor nel ruolo di vicepresidente aziendale e vice CTO. Scott ha sottolineato come Taylor contribuirà a “costruire la prossima serie di sistemi che spingeranno in avanti la frontiera dell’AI“, evidenziando l’impegno dell’azienda di Redmond nel promuovere l’innovazione in questo settore cruciale.

L’esperienza di Taylor in Meta e nell’Open Compute Project Foundation

Jason Taylor porta con sé un bagaglio non indifferente di esperienza e competenze maturate durante il suo periodo in Meta, dal 2009 al 2022. In qualità di vicepresidente dell’infrastruttura dell’azienda, Taylor si è occupato di aree critiche come l’infrastruttura per l’AI, i dati e la privacy, oltre a gestire il budget per i server di Meta. Inoltre, la sua presidenza dell’Open Compute Project Foundation dal 2015 al 2017 testimonia il suo impegno nella promozione di progetti open-source nel settore dei data center.

L’arrivo di Taylor in Microsoft arriva in un momento cruciale, in cui l’azienda e il suo partner OpenAI stanno affrontando la sfida di tenere il passo con i rapidi progressi dei sistemi di intelligenza artificiale. Recenti speculazioni, riportate da The Information, suggerivano che le due aziende stessero pianificando la costruzione di un supercomputer da 100 miliardi di dollari, soprannominato “Stargate“, per alimentare i modelli di OpenAI. Tuttavia, Kevin Scott sembra smentire queste voci nel suo post su LinkedIn, definendole “divertenti e sbagliate“.

L’impegno di Microsoft nell’AI a 360 gradi

L’ingresso di Jason Taylor nel team di supercomputing AI di Microsoft si inserisce in un quadro più ampio di iniziative dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale. A marzo, Microsoft aveva già fatto notizia con l’assunzione di Mustafa Suleyman, cofondatore di Google DeepMind, come CEO di una nuova divisione AI per i consumatori, incaricata di supervisionare prodotti come Copilot, Bing ed Edge.

L’arrivo di Jason Taylor quindi, rappresenta un passo significativo nella corsa all’innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Con la sua vasta esperienza e le sue competenze, Taylor si unisce a un team di talenti che sta lavorando per sviluppare sistemi all’avanguardia.