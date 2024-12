Microsoft avvia i test per Copilot Vision in Edge

Microsoft ha finalmente avviato i test per una delle funzionalità annunciate all’inizio di ottobre. Copilot Vision permette agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale per cercare informazioni online. Il chatbot può fornire risposte in base a quello che vede nel browser.

Copilot Vision in anteprima negli Stati Uniti

Copilot Vision è una funzionalità opt-in. Ciò significa che gli utenti devono concedere il permesso di “vedere” le pagine web mostrate in Edge. Il chatbot può quindi comprendere cosa viene visualizzato sullo schermo e legge il contenuto. Le richieste possono essere fatte con la voce (Copilot Voice).

Microsoft ha pubblicato alcuni video che mostrano l’uso della funzionalità, ad esempio per pianificare una visita al museo, acquistare prodotti o aiutare l’utente durante il gioco. Copilot Vision può anche generare riassunti, tradurre testi e riconoscere le immagini. Al termine di ogni sessione, tutti i dati vengono eliminati.

Copilot Vision non cattura, conserva o usa i dati per l’addestramento dei modelli AI. Al momento sono supportati un numero limitato di siti web (solo sempre esclusi i siti con paywall e i contenuti sensibili). Microsoft incrementerà il numero e collaborerà con editori di terze parti.

L’accesso è attualmente limitato ad alcuni abbonati Pro negli Stati Uniti (20 dollari/mese) attraverso Copilot Labs. In base ai feedback ricevuti, Microsoft apporterà eventuali miglioramenti, aggiungerà il supporto per altri siti ed espanderà l’accesso a più abbonati Pro.