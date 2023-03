All’inizio del 2023 gli esperti di cybersicurezza hanno identificato una vulnerabilità molto pericolosa nel motore di ricerca Bing di Microsoft: a causa di una configurazione errata in Azure, la piattaforma di cloud computing di Microsoft, Bing consentiva di modificare i risultati di ricerca globali e accedere alle informazioni private di altri utenti Bing da Teams, Outlook e Office 365, senza alcuna autorizzazione ufficiale.

Soprannominata anche “Bing Bang”, questa vulnerabilità riguardava nello specifico il servizio di gestione delle identità e degli accessi di Azure Active Directory (AAD), tramite il quale qualunque utente Azure poteva manipolare migliaia di dati nel CMS di Bing Trivia, restituendo agli utenti risultati precedentemente impensabili o mai visti con certe query. Ad esempio, come potete vedere dal tweet sottostante, alla ricerca delle “migliori colonne sonore” il ricercatore Hillai Ben-Sasson è riuscito a inserire Hackers accanto a Soul e Dune.

I hacked into a @Bing CMS that allowed me to alter search results and take over millions of @Office365 accounts.

How did I do it? Well, it all started with a simple click in @Azure… 👀

This is the story of #BingBang 🧵⬇️ pic.twitter.com/9pydWvHhJs

— Hillai Ben-Sasson (@hillai) March 29, 2023