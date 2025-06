Microsoft lancia Bing Video Creator: video con Sora gratis per tutti

Microsoft ha appena fatto una mossa anticipata la scorsa settimana. Permette di creare video con Sora direttamente su Bing, senza sborsare un solo centesimo.

Microsoft regala Sora a tutti con Bing Video Creator

Il nuovo strumento si chiama Bing Video Creator e usa proprio Sora di OpenAI per trasformare semplici descrizioni testuali in video di 5 secondi. È la prima volta che il generatore video esce dai confini degli abbonamenti a pagamento e diventa accessibile a tutti. Basta avere un account Microsoft e si può iniziare subito a sperimentare.

I primi 10 video sono completamente gratuiti, poi bisogna spendere 100 punti Microsoft Rewards per ogni nuovo clip. Questi punti si guadagnano semplicemente facendo ricerche su Bing (5 punti per ogni ricerca, fino a 150 al giorno) o comprando qualcosa sul Microsoft Store, è praticamente gratis se si usa già l’ecosistema Microsoft.

I limiti di Bing Video Creator

Non è tutto oro quello che luccica. Per ora il servizio funziona solo da mobile. I video vengono generati esclusivamente in formato verticale 9:16 – chiaramente Microsoft punta dritto a TikTok e Instagram. E chi pensa di poter fare tutto velocemente, dovrà ricredersi: anche in modalità “veloce”, i video sono pronti dopo ore (ebbene, sì).

È possibile mettere in coda massimo tre video da 5 secondi alla volta, e per ora non c’è modo di cambiare la durata. Microsoft promette che presto arriverà anche il formato orizzontale, ma per ora bisogna accontentarsi di quello verticale.

Cosa si nasconde dietro tutta questa generosità?

La partnership tra Microsoft e OpenAI sta attraversando un momento delicato. Secondo i rumors, le due aziende stanno rivedendo i termini dell’accordo che le lega. E questa mossa potrebbe essere il modo di Microsoft per attirare più gente su Bing. Una strategia che potrebbe funzionare benissimo. Mentre OpenAI monetizza attraverso ChatGPT Plus, Microsoft usa la stessa tecnologia per far crescere il suo ecosistema.