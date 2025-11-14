Microsoft blocca l'hack KMS38 per attivare Windows gratis

Microsoft ha passato la settimana a fare annunci e a chiudere porte che qualcuno aveva lasciato socchiuse. Mentre tutti si concentravano sul fatto che Windows 11 sta diventando un sistema operativo guidato dall’AI (con conseguente rivolta degli utenti) e sulla fine del supporto per Windows 11 versione 23H2, l’azienda ha fatto anche un altro cambiamento piuttosto importante che non è finito nelle note di rilascio ufficiali. Ha eliminato un popolare hack offline per Windows 11 e 10 che veniva utilizzato per attivare illegalmente i sistemi senza bisogno di connessione Internet.

Microsoft blocca l’hack KMS38 che attivava Windows gratis (offline)

Il metodo si chiamava KMS38 ed era fornito da MASSGRAVE, un progetto che offre vari servizi non ufficiali di attivazione di Windows e Office. Per chi non lo conoscesse, MASSGRAVE (dove MAS sta per Microsoft Activation Scripts) è quel posto su Internet dove si va per attivare Windows senza pagare la licenza. Una specie di Robin Hood, se vogliamo vederla in modo romantico, o più semplicemente un aggregatore di hack per aggirare il sistema di attivazione Microsoft.

KMS38 era un metodo di attivazione offline che funzionava ingannando il file EXE GatherOSstate in modo da estendere il periodo di attivazione KMS (Key Management Service) fino al 19 gennaio 2038, alle 03:14:07 UTC, invece dei soliti 180 giorni. GatherOSstate aiutava essenzialmente a determinare se un sistema operativo nel suo stato attuale fosse idoneo per un aggiornamento, e qualcuno aveva trovato il modo di sfruttarlo per far credere al sistema di avere un’attivazione valida per i prossimi tredici anni.

Microsoft chiude la falla (ma ne restano altre)

L’autore di MASSGRAVE ha confermato che questo metodo non funziona più con l’ultimo aggiornamento Patch Tuesday di novembre 2025, quello identificato con i codici KB5068861 e KB5067112. Era prevedibile, dato che MASSGRAVE stesso aggiunge che nella build 26040 di Windows, rilasciata nel gennaio 2024, gatherosstate.exe era stato rimosso dal supporto di installazione. Ciò significava che gli aggiornamenti in loco e gli aggiornamenti delle funzionalità azzeravano il periodo di tolleranza, richiedendo una nuova connessione a un server KMS.

E con l’aggiornamento opzionale di Windows 11 del mese scorso, KB5067036, Microsoft ha completamente deprecato la funzionalità GatherOSstate, rendendo KMS38 completamente inutilizzabile. Una morte lenta e annunciata, insomma.

Pertanto, con l’ultimo script MAS, versione 3.8, KMS38 è stato completamente abbandonato. MASSGRAVE afferma che gli utenti dovrebbero passare ai metodi di attivazione HWID (Hardware ID) o TSforge, entrambi ancora funzionanti.

La lotta contro il topo continua

Questa è l’ennesima puntata della battaglia infinita tra Microsoft che cerca di proteggere il suo sistema di attivazione e gli utenti che cercano modi per aggirarlo. Microsoft chiude un metodo, qualcuno ne trova un altro. È un gioco che va avanti da decenni, da quando Windows è diventato il sistema operativo dominante sui PC.

Vale la pena sottolineare che, sebbene stiamo riportando questa notizia perché importante e di interesse per molti utenti, non raccomandiamo né promuoviamo l’uso di tali metodi di attivazione non ufficiali e piratati. Chi vuole usare Windows, la cosa giusta da fare è pagare per una licenza. Ma il fatto che milioni di persone usino questi hack dice qualcosa sui prezzi delle licenze Microsoft e sulla percezione che molti hanno di quanto sia giusto pagare per un sistema operativo.