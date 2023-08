Microsoft chiuderà lo store della Xbox 360 nel 2024 (update)

Microsoft ha annunciato che il 29 luglio 2024 chiuderà Xbox 360 Store e Xbox 360 Marketplace. Dopo questa data, gli utenti non potranno più acquistare giochi, DLC e altri contenuti. Analogamente verrà disattivata l’app Film e TV. L’azienda di Redmond ha inoltre comunicato che non venderà più Azure Kinect Developer Kit dal mese di novembre.

Chiude lo store della Xbox 360

La prima versione della Xbox 360 è stata annunciata nel 2005. Microsoft scrive che, a distanza di quasi 15 anni dal lancio, molti utenti usano ancora la console oppure giocano ai titoli usciti all’epoca sulle nuove console, sfruttando la retrocompatibilità.

Fino al 28 luglio 2024 sarà possibile acquistare giochi, DLC e altri contenuti su Xbox 360 Store e Xbox 360 Marketplace. Entrambi verranno chiusi il 29 luglio 2024. Ovviamente sarà ancora possibile giocare ai titoli già acquistati, non solo sulla Xbox 360, ma anche su Xbox One e Xbox Series X/S. Microsoft consentirà di scaricare nuovamente i giochi già acquistati e cancellati. Gli utenti potranno sempre acquistare i giochi e DLC per Xbox 360 tramite sito web (Xbox.com), Xbox One e Xbox Series X/S.

Non cambierà nulla per il multiplayer, quindi sarà ancora possibile giocare online con amici e familiari. Gli utenti potranno salvare giochi e progressi sul cloud e trasferirli su Xbox One e Xbox Series X/S. Infine sarà ancora possibile scaricare gli aggiornamenti.

A partire dal 29 luglio 2024, Microsoft disattiverà l’app Film e TV sulla Xbox 360. I contenuti acquistati rimarranno nella raccolta, quindi gli utenti potranno riprodurli su PC con almeno Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S. Tutte le FAQ sull’argomento sono disponibili sul sito dedicato.

Uno degli accessori della Xbox 360 era Kinect. La produzione della versione per Xbox One è stata interrotta nel 2017, ma è stata sviluppata una versione per uso professionale, denominata Azure Kinect, con la stessa tecnologia di HoloLens 2. Microsoft ha ora comunicato che la vendita del Developer Kit, introdotto nel 2019, terminerà a fine ottobre.

Aggiornamento: secondo VGC, gli utenti non potranno acquistare oltre 220 giochi, in quanto non supportati dalle nuove console (se Microsoft non li aggiungerà all’elenco di retrocompatibilità).