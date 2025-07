Gol di Microsoft: fornirà cloud e AI alla Premiere League

La Premier League, il campionato di calcio più ricco (e spettacolare) d’Europa, fornirà a tifosi e appassionati un’esperienza di intrattenimento ancora più evoluta grazie alla nuova collaborazione siglata con Microsoft. La stretta di mano permetterà alla lega di sfruttare le tecnologie cloud e AI del gruppo di Redmond per i prossimi cinque anni.

La Premier League ha scelto cloud e AI di Microsoft

Non è stata resa nota l’entità dell’investimento che permetterà alla massima serie inglese, ad esempio, di mettere a disposizione Copilot (attraverso la funzionalità Companion) per accedere rapidamente a notizie e statistiche in merito a squadre, calciatori e partite, pescando da un archivio che copre oltre 30 stagioni, 300.000 articoli e 9.000 video.

Più avanti nel corso dell’anno, l’intelligenza artificiale sarà inclusa nella versione Fantasy della Premier League (una sorta di fantacalcio ufficiale). Inoltre, l’intera infrastruttura digitale su cui poggia la Premier League sarà migrata ai server di Azure con l’implementazione di soluzioni come Microsoft 365, Power Platform, Dynamics 365 Finance e Project Operations.

Stando al comunicato diffuso, sono 1,8 miliardi i fan del campionato diffusi in 189 paesi da ogni angolo del mondo. Grazie alla tecnologia di Microsoft potranno vedere nuove statistiche generate in tempo reale e consultare analisi dettagliate al termine degli incontri. Riportiamo di seguito con le parole di Richard Masters, amministratore delegato della lega.

Siamo lieti di dare il benvenuto a Microsoft come partner della Premier League. Questa collaborazione ci aiuterà a interagire con i tifosi in modi nuovi, dai contenuti personalizzati agli insight in tempo reale sulle partite. Non vediamo l’ora di lavorare insieme nei prossimi cinque anni, per offrire esperienze più innovative a ogni tifoso della Premier League, in tutto il mondo.

Non è la prima volta che un colosso del mondo cloud stringe un accordo importante legato al mondo dello sport. Tra gli altri spicca quello di AWS (Amazon Web Services) con FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) per la Formula 1.