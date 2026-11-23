Il 12 novembre potrebbe essere stata inviata un’e-mail importante, magari con una richiesta di risposta entro la giornata. Ma, invece di ricevere una risposta, è arrivata una notifica di mancata consegna. Non si tratta soltanto di un’ipotesi, a dieci giorni dal blackout, Microsoft ha confermato ufficialmente che alcuni utenti hanno riscontrato proprio questo problema.

Un bug dormiente da luglio

La storia comincia mesi fa, in un angolo anonimo dell’infrastruttura. A luglio Microsoft aveva distribuito una correzione per i server gateway che smistano le connessioni di Exchange Online. Per oltre tre mesi quel codice ha lavorato senza che nessuno si accorgesse di nulla. Dentro però covava un difetto di lock contention. In pratica i processi si contendevano la stessa risorsa, finché il server esauriva CPU e memoria e smetteva di rispondere.

Nei test di laboratorio non era mai venuto fuori. Microsoft li aveva fatti su macchine più vecchie e con meno core, mentre il difetto dava il peggio di sé sui server nuovi, quelli con tanti core.

Il 12 novembre si sono allineati tre fattori. Circa il 14% della capacità dei gateway era già fuori uso per un guasto indipendente. Teams, una quindicina di ore prima, era passato a un altro gateway, proprio quello che serve anche Exchange Online, e aveva cambiato il traffico. Il resto l’ha fatto il rerouting automatico. Ogni server che crollava scaricava il suo carico sugli altri, che crollavano a loro volta. In meno di due ore più dell’80% dei gateway era muto.

Le email di Outlook che non ce l’hanno fatta

Exchange Online non riusciva a smaltire la posta, e dietro la porta si è formata una coda gigantesca di messaggi in attesa. Per evitare che finissero rispediti ai mittenti, Microsoft ha allungato la finestra di tentativi di consegna da 24 a 48 ore.

Per le aziende ha funzionato. Microsoft dice che tutte le email aziendali in coda sono state recapitate e che non risulta alcun messaggio aziendale perso per sempre.

Per gli utenti Outlook consumer il quadro è meno rassicurante. I messaggi in ritardo verso caselle rimaste inattive da più di 30 giorni sono scaduti, e i mittenti hanno ricevuto la notifica di mancata consegna. Quante email e quanti utenti? Microsoft non lo dice.

Anche la sicurezza è andata in tilt. Il report finale rivela anche guai che prima non erano stati raccontati. Riguardano Microsoft Defender for Office.

Purview, il danno collaterale

L’onda lunga è arrivata anche a Microsoft Purview. Modifiche alle policy, avvisi di sicurezza ed elaborazioni possono aver subìto ritardi. Il conto comprende Data Loss Prevention, eDiscovery, Insider Risk Management e le ricerche negli audit log. Per un’azienda sotto controllo normativo, un audit che arriva in ritardo non è un dettaglio da poco.

Il piano per evitare che succeda di nuovo

Microsoft ha annunciato una serie di interventi per prevenire nuovi blackout: entro fine 2026 modificherà la gestione del traffico e limiterà i failover di Teams alle sole regioni interessate. Entro marzo 2027 separerà le risorse dei gateway per i diversi servizi e potenzierà i test. Sono previsti anche recuperi più rapidi, maggiore capacità server e strumenti diagnostici migliori.

L’azienda interverrà anche sulle comunicazioni. Il primo avviso del blackout è arrivato circa 20 minuti dopo l’inizio dei disservizi. Entro fine 2026 sono previste notifiche automatiche più tempestive.